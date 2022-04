Napoli, buone notizie da Osimhen: oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica. Victor Osimhen ha infatti svolto l’intera seduta in gruppo nell'allenamento di oggi e sarà dunque a disposizione per la gara del Maradona. Per il resto Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie, Malcuit a parte prima in palestra e poi campo e Di Lorenzo ha lavorato in piscina e palestra.