Napoli, Buongiorno: "Conte importantissimo. Sto crescendo molto grazie a lui"

Alessandro Buongiorno, Difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro il Napoli, gara valida per la 14° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Queste le sue parole:

Che effetto ti ha fatto tornare in questo stadio da avversario?

“Grande emozione tornare in questo stadio. Fa strano non entrare nello stesso spogliatoio ma spero sia una giornata emozionante fino alla fine".

Qual è il messaggio più bello che hai ricevuto?

“Ne ho ricevuti tanti da amici e tifosi. Diciamo che non vedo l’ora che ci sia la partita per gustarmi al meglio questa giornata”.

Che impatto ha avuto Antonio Conte nel tuo percorso di crescita?

“Importantissimo. Il difensore deve saper difendere a 3 e a 4. Sto lavorando tanto col Mr e sto crescendo. Spero di continuare così”.

Di seguito le formazioni ufficiali del match

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria.

Allenatore: Paolo Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; McTominay, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano.

Allenatore: Antonio Conte.