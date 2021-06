Napoli, caccia al centrocampista: il nome nuovo è Anguissa del Fulham

vedi letture

Il Napoli cerca rinforzi per il centrocampo. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport, che scrive come negli ultimi giorni abbia preso quota la candidatura di Andrè-Frank Zambo Anguissa, nazionale camerunese in forza al Fulham. Il 25enne per stazza fisica ricorda il partente Bakayoko, ma per il quotidiano ha dinamismo e propulsione sicuramente maggiore del centrocampista che ha fatto ritorno al Chelsea.