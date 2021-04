Napoli, cinque medio-piccole per volare in Champions: Gattuso lavora sull'aspetto mentale

Ogni gara è una battaglia ricca di insidie. Può suonare come una banalità, ma al centro di Castel Volturno (ieri diventato ufficialmente "Konami Training Center" per la vendita dei diritti di denominazione alla società di PES) è il messaggio su cui in questi giorni sta insistendo Rino Gattuso, insieme al suo staff, visto che il calendario proporrà solo squadre di medio-bassa classifica e tutto è tornato nelle mani del Napoli. Gli azzurri infatti sono attesi dalle sfide con Cagliari, Spezia, Fiorentina, Udinese e Verona e con cinque vittorie sarebbero matematicamente in Champions considerando gli scontri diretti delle rivali (in realtà anche con quattro vittorie ed un pari, per la classifica avulsa con qualsiasi risultato in Milan-Juve).

Si parte dalla sfida al Cagliari, rigenerato dall'arrivo di Semplici e galvanizzato in realtà nelle ultime settimane con le tre vittorie di fila su Parma, Udinese e Roma che hanno rilanciato prepotentemente i sardi in chiave salvezza. Il Napoli viaggia a ritmo forsennato nell'ultimo periodo, da quando ha recuperato tutti i big dell'organico, ma in realtà contro le medio piccole ha ottimi numeri nonostante sia ancora negli occhi la clamorosa sconfitta interna con lo Spezia. Con le formazioni della parte destra della classifica, infatti, per il resto il Napoli ha raccolto 13 vittorie, un pari col Torino ed un altro ko col Genoa, ma queste ultime due gare forse ad inizio e fine del momento di grande difficoltà sul piano degli infortuni.