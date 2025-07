Torino, Adams: "Spero di fare più di 10 gol con l'aiuto dei compagni"

L’attaccante del Torino Che Adams dopo l’amichevole con la Cremonese vinta 4 a 1 a conclusione del ritiro a Prato allo Stelvio ha fatto un bilancio di questa prima parte di lavoro. Ecco che cosa ha detto:

Alla Cremonese ha segnato un bel gol. Ci fa un bilancio? Che lavoro avete fatto e che stagione si aspetta che possa nascere?

“Il bilancio è davvero positivo. Abbiamo visto nuove facce come Tino Anjorin e abbiamo conosciuto il nuovo mister e siamo felici di lavorare con lui. Siamo entusiasti della stagione che sta iniziando”.

Che differenze ci sono rispetto all'anno scorso visto che il modulo di base è lo stesso?

“E’ diverso e giochiamo diversamente rispetto all’anno scorso. Abbiamo da imparare e da divertirci molto, ma siamo entusiasti”.

Torna Zapata ed è arrivato Ngonge quindi c’è più concorrenza in attacco, come s’immagina il suo secondo anno al Torino?

“Siamo molto felici del ritorno di Duvan perché è molto importante per tutti noi, sappiamo quanto ha inciso la sua mancanza. Siamo contenti dell’arrivo di Ngonge perché conosce le idee del mister”.

Può anche fare il trequartista alle spalle di Zapata?

“Posso giocare ovunque anche da trequartista e a secondo di quello che deciderà il mister io mi adeguerò in modo da aiutare la punta centrale”.

L’abbiamo vista giocare con Sanabria un po’ arretrato rispetto a lei. Cosa vi ha chiesto Baroni e come vi ritrovate in coppia rispetto all’anno scorso?

“Ho giocato con Tonny la scorsa stagione ed è un calciatore che ha qualità e può giocare da 10. Dobbiamo capire che cosa ci chiederà il mister”.

Che obiettivo personale si pone? Vuole arrivare in doppia cifra in campionato?

“Tutti i tifosi mi chiedono di superare i 10 gol e spero di farlo con l’aiuto dei miei compagni, ma non è facile e tutti sappiamo quant’è difficile superare questo obiettivo in Serie A”.

Baroni chiede lo scarico all’attaccante centrale e che giochi spalle alla porta in modo da liberare spazio. Si ritrova in questo? Può essere un’arma da sfruttare per il Torino?

“Nel Southampton è stato uno dei miei punti forti mantenere il pallone e aiutare la squadra a raggiungere l’area avversaria e il ritorno di Duvan è fantastico perché ci può aiutare in questo. Il mister vuole che giochiamo spalle alla porta, cosa molto importante in Serie A”.

Baroni le ha chiesto qualche cosa in particolare?

“No, Baroni vuole che aiutiamo la squadra a creare la superiorità numerica e che l’attaccante sia il vertice ricevendo anche palloni da dietro in modo da fare più gol”.

Si dice sempre che dagli errori si impara. Che cosa avete imparato dallo scorso anno, soprattutto nel finale?

“La Serie A è molto difficile (lo ha detto in italiano, ndr). Segnare è molto difficile e penso di dover migliorare. Il mio compito è quello di aiutare la squadra e di fare più gol e questo è il mio obiettivo per questa stagione”.

Lei ha fatto un bel gol, ma Ilic uno fantastico gli ha detto di farlo anche in campionato contro l’Inter?

“(Ride, ndr). E’ stato un gol meraviglioso e sappiamo le qualità di Ivan. Siamo felici per questa vittoria e dobbiamo andare avanti così. Testa al campionato”.

Ha avuto modo di conoscere Gabellini ce gioca nel suo stesso ruolo, come lo ha visto? Gli ha dato qualche consiglio?

“Gabellini ha molta qualità, ha fatto gol in questo ritiro e in Primavera e deve crescere come persona e come giocatore”.