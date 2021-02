Napoli, con la crisi economica niente più plusvalenze. De Laurentiis abbasserà il monte ingaggi

vedi letture

Rino Gattuso presto sarà un ex e cosa ne sarà del Napoli ancora non è chiaro, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando il futuro del club di Aurelio De Laurentiis, sottolineando che la strategia che ha portato il club dalla serie C alla Champions, con una crescita notevole nei primi 15 anni ora è impraticabile. Le plusvalenze (vere) realizzate negli anni e che hanno portato al rafforzamento progressivo della squadra oggi - con una crisi economica mondiale - non sono più praticabili. E De Laurentiis ha intenzione in ogni caso di abbassare il monte ingaggi, non più sostenibile con parecchie entrate in meno. Non solo: cedere oggi i propri gioielli non comporterà grandi plusvalenze, e non parliamo di un imprenditore (e questo rientra nella sua libera scelta) pronto a integrare di tasca propria. Anzi è più probabile che si rischi di dover svendere.