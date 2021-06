Napoli, con Spalletti titolarità a Meret: così si sblocca il rinnovo e può partire Ospina

Con Luciano Spalletti cambieranno le gerarchie tra i pali. Niente più alternanza perché la titolarità verrà affidata ad Alex Meret, portiere classe '97 che per il club rappresenta il futuro e che non a caso la società ha da tempo intenzione di blindare prolungando l'attuale accordo in scadenza nel 2023. Del resto, solo con la garanzia di un posto da titolare, puntando forte su di lui, si può arrivare al termine di quest'estate ad un accordo per renderlo un punto fermo del Napoli dei prossimi anni.

Alle sue spalle, difficilmente accetterà un ruolo di secondo piano David Ospina. Il colombiano è stato preferito spesso da Gattuso, soprattutto nelle grandi partite per la capacità di impostare dal basso e la maggiore esperienza, ma difficilmente accetterà di trovare spazio solo in Europa League o Coppa Italia. L'ex Arsenal è destinato all'addio anche perché in scadenza di contratto nel giugno 2022: il Napoli potrebbe sacrificarlo anche per tagliare uno stipendio importante - in un'estate improntata sul contenimento dei costi - liberando risorse probabilmente per un dodicesimo senza troppe pretese come minutaggio ed anche per l'adeguamento di contratto dello stesso Meret.