Napoli, Conte costruisce il muro difensivo per la prossima stagione: primo obiettivo Beukema

vedi letture

Il Napoli punta forte sulla difesa. Le squadre di Antonio Conte per antonomasia sono molto organizzate nel reparto difensivo, incassano pochi gol e mostrano grande forza fisica negli interpreti. Anche quest'anno per esempio la formazione partenopea ha incassato poche reti. Con Meret che si è chinato a raccogliere il pallone in fondo al sacco solo 23 volte, gli azzurri sono la miglior retroguardia del torneo per il momento. Solo l'Inter capolista di Simone Inzaghi ne ha subiti quattro in più, uno in meno della Juventus.

Beukema in pole

E per la prossima stagione, la società è già al lavoro per dare al tecnico salentino i giusti profili per crescere ancora di più. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo aver bloccato Luca Marianucci si starebbe guardando in casa Bologna con Sam Beukema prima opzione. Il centrale è cresciuto molto di rendimento sia sotto la gestione Thiago Motta che quella Italiano e adesso potrebbe anche fare il grande salto.

Le statistiche della stagione in corso

Il centrale olandese classe 1998 ha collezionato già 37 gettoni in stagione fra campionato e Champions League con due assist. E proprio nel massimo torneo internazionale per club ha giocato tutte le otto partite della sua squadra.