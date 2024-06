Napoli, Conte ha sciolto i dubbi: Meret convince, potrebbe presto rinnovare

Tra i giocatori che ancora devono valutare attentamente il proprio futuro in casa Napoli c’è Alex Meret. O magari sarebbe il caso di dire c’era, perché per il portiere, dopo mesi di indecisione, ora può rimanere alle pendici del Vesuvio. Come riportato da Il Mattino, il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, darà fiducia al portiere friulano che, a meno di colpi di scena, sarà titolare anche nella prossima stagione.

Il tecnico salentino considera intoccabile il classe ’97 e ne ha già parlato sia con il ds Manna che con il presidente Aurelio De Laurentiis. Una presa di posizione chiara che apre anche allo scenario del prolungamento: nei prossimi giorni, o probabilmente prima della partenza per il ritiro di Dimaro, il suo procuratore Federico Pastorello e Manna si vedranno per iniziare a lavorare al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 per almeno altri due anni.

