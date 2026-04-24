Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: McTominay indemoniato. Show di De Bruyne e Alisson
Tutto troppo semplice per il Napoli che travolge la Cremonese per 4-0. Di seguito le pagelle della partita.
NAPOLI (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)
Milinkovic-Savic 6 - Mai impegnato, si rivela persino assist-man per Alisson in occasione del 4-0.
Olivera 6.5 - Spesso chiamato in causa a far partire l'azione, quando deve intervenire in difesa è sempre pulito. Dal 53' Beukema 6 - Ordinaria amministrazione.
Rrahmani 7 - Tutto semplice contro un avversario assolutamente innocuo. Ci mette anche del suo facendosi notare per più di una chiusura. Sfiora anche il gol nella ripresa, venendo fermato dalla traversa.
Buongiorno 6 - Serata di grande tranquillità dove si vedono poche maglie nere della Cremonese.
Politano 6.5 - Affonda con facilità, serve Hojlund in occasione del raddoppio. Dal 53' Mazzocchi 6 - Impatta bene in una partita che al momento del suo ingresso in campo aveva poco da dire.
McTominay 8 - Dopo 39 minuti di gioco vanta 6 tiri, tra cui quello che vale il gol del vantaggio. Alla fine le conclusioni sono 10. È semplicemente inarrestabile, i giocatori della Cremonese sembrano rimbalzargli addosso. Contribuisce anche al gol del 3-0 di De Bruyne. E anche quest'anno chiude il campionato in doppia cifra. Il rigore fallito sul 4-0 non sposta di una virgola il giudizio.
Lobotka 6 - Tesse la manovra senza pressione, con un avversario praticamente inesistente. Dal 54' Gilmour 6 - Anche più intraprendente dello slovacco, sfiora il gol.
Gutierrez 6.5 - Potrebbe anche osare di più in una serata che lo permetterebbe, per il resto buona prova difensiva e nella costruzione del gioco.
De Bruyne 7.5 - Partita di livello del belga che serve l'assist per McTominay e segna il 3-0 andando a scardinare il pallone a Maleh. Voleva il gol, se lo va letteralmente a prendere. Dal 75' Elmas sv.
Alisson 7.5 - Gioca spensierato, dribbla, illumina la scena e si inventa anche un gran gol.
Hojlund 7 - Pericolo costante. Sgomita e cerca a più riprese il gol, trovandolo grazie a una deviazione decisiva. Dal 61' Giovane 6 - Qualche spunto in una partita già chiusa.
Allenatore Antonio Conte 7 - Napoli perfetto. La Cremonese gli apparecchia la tavola e i suoi ringraziano, non concedendo all'avversario nemmeno le briciole. Grande intensità anche in una partita che si era chiusa virtualmente nel primo tempo.
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CREMONESE (pagelle a cura di Marco Pieracci)
Audero 6.5 - Reattivo in uscita, non esita nel buttarsi in maniera coraggiosa sui piedi di McTominay. Poi comincia il tiro al bersaglio azzurro, limita i danni evitando un risultato tennistico.
Floriani 5 - Fin troppo timoroso, si rende utile con qualche diagonale ma è assente nella metà campo altrui e concede eccessiva libertà. Dal 46' Zerbin 5 - Ritorno amaro da ex, in campo per assistere alla goleada: si fa sverniciare pure lui.
Terracciano 5 - Sotto la tempesta è il meno peggio dei tre centrali, ma pure il più sfortunato: beffa Audero con la sua deviazione decisiva.
Baschirotto 4 - Esposto alle conseguenze di un assetto sbagliato, la situazione gli sfugge subito di mano: stracciato da Hojlund nel duello.
Luperto 4 - La difesa si apre con una facilità disarmante, non trova contromisure per mettere in sicurezza un reparto in evidente affanno. Dal 61' Folino 5 - Entra e intorno ci sono solo macerie: si perde Rrahmani, lo aiuta la traversa.
Pezzella 5 - Politano si diletta raramente nel dribbling, privilegiando il palleggio all'affondo, va totalmente fuori tempo sul cross del 3-0.
Payero 5 - Mezzala deputata all'aggressione, spesso sulla linea degli attaccanti: è una presenza marginale nell'economia della partita.
Bondo 4.5 - Approccio traumatico, preso in mezzo: si fa travolgere dalla marea azzurra, non riuscendo a opporre la minima resistenza. Dal 46' Grassi 5 - Il Napoli fa un altro sport, non avrebbe bisogno di regali: invece gli consegna un passaggio dal dischetto, non sfruttato.
Maleh 4 - Colossale la dormita che permette al Napoli di archiviare la pratica con largo anticipo, distrazione inammissibile a certi livelli. Dal 78' Barbieri sv.
Bonazzoli 5 - Viene indietro per ricevere palloni giocabili da gestire, non è adeguatamente supportato dalla squadra: brancola nel buio.
Okereke 4.5 - La scelta per sfruttare la velocità negli spazi aperti, ma di ripartenze nemmeno l'ombra. Impalpabile, svanisce in un lampo. Dal 46' Vandeputte 5 - Avvicinato alla porta, un tempo senza guizzi.
Allenatore Marco Giampaolo 4 - Serata problematica, per non dire tragica. Non era certo questa la partita per salvarsi, ma i segnali sono inquietanti: così si retrocede.
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