Napoli, dal dimenticatoio al rinnovo: Ghoulam tratta il prolungamento fino al 2024

Dopo l'ottima prestazione contro il Benevento, Faouzi Ghoulam si è ripreso un posto nel Napoli e potrebbe farlo anche in vista del prossimo futuro. Il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe essere addirittura prolungato dopo mesi passati nel dimenticatoio. Il suo agente, Jorge Mendes, non ha mai interrotto i contatti con il Napoli, visto anche il suo coinvolgimento nei rapporti con Gattuso. L'ipotesi è quella di prolungare per due stagioni, con l'attuale ingaggio da 2,4 milioni, spalmato fino al 2024. Un modo per venirsi incontro e per provare a sfruttare la piena maturità raggiunta dal calciatore, ora finalmente in forma per mettersi a servizio degli azzurri. A riportarlo è Il Mattino.