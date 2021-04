Napoli, dal gol al rinnovo: gli agenti di Fabian Ruiz puntano subito all'aumento

Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti di Fabian Ruiz hanno chiesto da tempo un incontro con De Laurentiis per discutere l'immediato aumento dell'ingaggio e il prolungamento dell'accordo attualmente in scadenza nel 2023. Il centrocampista spagnolo guadagna 1,5 milioni netti a stagione e considerando il valore del cartellino, cresciuto molto da quando è stato rilevato dal Real Betis, l'idea è quella di chiedere un importante ritocco. Senza un accordo in tal senso, è chiaro che si possa pensare anche a un addio anticipato, con gli azzurri chiamati a tagliare il monte ingaggi e ad ottenere ottime plusvalenze in caso di cessioni pesanti.