Napoli, dall'Inghilterra: non solo l'Everton, anche il Tottenham è sulle tracce di Insigne

Lorenzo Insigne stuzzica il palato di tanti, tantissimi club. Specie a costo zero, tra un anno, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto con il Napoli. Stando a quanto riportato dal Sun, oltre all'Everton in Premier League anche il Tottenham starebbe pensando al capitano azzurro.