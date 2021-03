Napoli, dalle tensioni con Gattuso alla maglia con la Roma: Mario Rui torna titolare

Qualche settimana fa il tecnico del Napoli Rino Gattuso allontanò Mario Rui da una seduta di allenamento a causa di un atteggiamento non esattamente costruttivo, stando a quanto scritto oggi in edicola dal Corriere dello Sport. Ma due settimane fa - si legge - nel calcio equivalgono a una vita fa, per cui il terzino portoghese non avrà problemi a tornare tra i titolari, vista la squalifica di Di Lorenzo.