Napoli, De Bruyne esulta dopo la trasferta di Cagliari: "Primi novanta minuti e vittoria"

Kevin De Bruyne, tornato a giocare un'intera gara ieri sera a Cagliari dopo i tanto mesi di infortunio, ha esultato attraverso un post condiviso sui propri account social scrivendo: "Primi novanta minuti e vittoria", le sue parole dopo la vittoria per 1-0 degli azzurri che è valsa il secondo posto in classifica.

La pagelle di TMW di De Bruyne

De Bruyne 6,5 - In una partita tutt'altro che divertente, tra i pochi motivi d'interesse ci sono le sue giocate. Confeziona tre-quattro azioni degne di nota grazie alla sua tecnica fuori dal comune