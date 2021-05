Napoli, De Laurentiis e quell'amicizia con Pozzo da sfruttare per arrivare a De Paul

Il Napoli la prossima estate busserà alla porta dell'Udinese per provare ad acquistare Rodrigo De Paul, giocatore totale che farebbe molto comodo agli azzurri qualsiasi allenatore siederà sulla panchina azzurra. De Laurentiis conta di sfruttare i buoni uffici con la famiglia Pozzo, un'amicizia di mercato che in passato ha portato in Campania giocatori come Inler, Quagliarella, Allan, Zielinski e infine Meret. I bianconeri però sono bottega carissima e non scenderanno a patti per meno di 40 milioni vista anche la grande concorrenza per arrivare al gioiello argentino. A riportarlo è Il Mattino.