Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per Fabian Ruiz: base d'asta 50 milioni, niente sconti

Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz? Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista spagnolo ha detto no due volte al rinnovo proposto dal Napoli, a prescindere dalla situazione economica. Ha voglia di tornare in Spagna e le pretendenti non mancano: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Il meglio della Liga. De Laurentiis, che ha già detto non voler fare sconti, spera nell'asta al termine della stagione, e non scenderà a compromessi: occorreranno non meno di 50 milioni di euro per avviare la trattativa.