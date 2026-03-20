TMW Napoli, De Laurentiis non vuole cedere Lobotka alla Juve. Può rimanere fino a scadenza

Stanislav Lobotka è uno dei giocatori preferiti da Luciano Spalletti. Dopo averlo avuto alle sue dipendenze al Napoli - costruendoci attorno la squadra che ha vinto il terzo Scudetto - è normale che sia un profilo caldeggiato dall'allenatore della Juventus. Un centrocampista con geometrie che sappia mantenere il pallone nei momenti di difficoltà, gestendolo e senza aumentare i giri del motore. Anche per questo può finire nel mirino della Juve nella prossima estate, quando avrà solo un anno di contratto.

L'idea di Aurelio De Laurentiis è però diversa. Lo slovacco ha ancora un anno di contratto e lo cede solamente a un club estero. Anche perché attualmente non varrebbe molto - tra i 15 e i 20 milioni di euro - e un suo eventuale sostituto costerebbe comunque di più. Quindi Lobotka, con ogni probabilità, andrà a scadenza nel 2027.

Nelle pieghe del contratto, in più, c'è un'opzione per il rinnovo unilaterale del contratto, con aumento dell'ingaggio, fino al 2028. Di fatto sono 24 mesi di un Lobotka blindato e che probabilmente non si muoverà da Napoli. Ed è complicato - seppur non impossibile - pensare che lo stesso calciatore cerchi un braccio di ferro con la società per salutare anzitempo, al netto della stima di Spalletti.