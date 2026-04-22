Napoli, De Laurentiis valuta già i tecnici per il dopo Conte: Sarri e Mancini le suggestioni

Il Napoli non sa ancora chi sarà l'allenatore che siederà sulla panchina degli azzurri la prossima stagione, ma Aurelio De Laurentiis si sta guardando intorno e valuta anche chi potrebbe sostituire Antonio Conte, che non è così certo di rimanere in Campania. Il tecnico infatti è riuscito a vincere uno scudetto e una Supercoppa Italiana in due anni, ma è tentato dall'ipotesi di diventare ct dell'Italia.

Secondo quanto riportato da Il Mattino in edicola quest'oggi, il piano B è rappresentato da un tecnico di esperienza come Maurizio Sarri, che ha fatto vedere una delle migliori versioni dei partenopei delle ultime stagioni. Inoltre, nella gara giocata al Maradona con la Lazio, ha evidenziato come riesca ancora a incidere sulle sue squadre e come abbia sempre intatta la voglia di determinare.

L'altro nome sul tavolo è quello di Roberto Mancini. L'allenatore italiano ora siede sulla panchina dell'Al Sadd in Qatar ed è vicino a vincere il campionato, che gli era addirittura già stato assegnato, ma per errore. Pure nel suo caso esiste la volontà di riunirsi all'Italia, magari proprio con la Nazionale, ma difficilmente sarà lui la prima scelta del prossimo presidente della FIGC. Le prossime settimane serviranno per avere le idee più chiare.