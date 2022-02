Napoli, Di Lorenzo: "Col Barça dobbiamo vincere, servirà essere propositivi e offensivi..."

Quanto sarà importante sapere che domani ci sarà uno stadio Maradona gremito? E' una delle domande poste a Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, ritorno della fase spareggi di Europa League: "Siamo carichi, sappiamo che sarà una gara importante. Finalmente ritroviamo anche il nostro pubblico bello numeroso, siamo pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, con giocatori importanti. Hanno giocatori bravi nell'uno contro uno, dobbiamo prepararci a questo duello, bisogna accettarlo ed essere pronti per limitare le loro qualità e mettere in campo le nostre. Dobbiamo vincere, anche noi da dietro dobbiamo cercare di essere più propositivi e offensivi".

