Napoli, domani inizia la nuova stagione: raduno senza gli ultimi sette nazionali

E' pronta a partire la nuova stagione del Napoli. Giovedì inizierà il ritiro di Dimaro, ma domani è previsto il raduno con il primo giorno di visite mediche, martedì e mercoledì probabilmente i test per poi partire verso il Trentino (fino al 25 luglio) per il primo dei due ritiri estivi programmati. Il nuovo corso di Luciano Spalletti partirà - solo per ora, si augura il tecnico - senza Insigne, Di Lorenzo e Meret che inizieranno le vacanze dopo la finale europea, ma anche Fabian, Ospina, Lozano e l'infortunato Mertens (mentre più di un dubbio resta su Ghoulam).

Non è stata ancora diramata la lista dei convocati, ma Spalletti potrà comunque iniziare a lavorare seriamente, potendo contare su buona parte dell'organico. Ad esempio il pacchetto di centrali difensivo sarà al completo con Koulibaly, Manolas, Rrahmani e probabilmente Luperto (per lo svincolato Maksimovic, in attesa del mercato) mentre è più complessa la situazione sulle corsie con il solo Malcuit a destra ed a sinistra Mario Rui che però è sul mercato. Stesso discorso in mediana con i soli Demme e Lobotka per l'assenza di Fabian e l'addio di Bakayoko mentre in attacco il nuovo tecnico azzurro potrà contare su Osimhen e Petagna come punte centrali (non dovrebbe esserci Tutino, piazzato al Parma in queste ore), Zielinski ed Elmas da sottopunta dopo aver esaurito le vacanze post-europeo, Politano a destra e ed il rientrante Ounas che può disimpegnarsi a sinistra come all'occorrenza lo stesso macedone.