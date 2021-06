Napoli, dopo l'Europeo il rinnovo di Insigne. L'accordo non c'è ma la volontà è di prolungare

L'obiettivo del Napoli è rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è questa la volontà che è filtrata dalla società, dopo tante voci venute fuori negli ultimi giorni che rischiano di trasformare la storia in una stucchevole telenovela. L'argomento però sarà affrontato dopo l'Europeo, come già detto dal giocatore in Nazionale, a quel punto bisognerà avvicinare offerta e contro-proposta, ma il Napoli farà di tutto per non perderlo a zero o parcheggiare sei mesi un giocatore del genere nel pieno della maturità. Intanto Insigne e Spalletti hanno già parlato al telefono. Le scaramucce sono quelle classiche che gli stessi protagonisti hanno piacere a diffondere, ma le parti sono unite dalla volontà di proseguire insieme, seppur da un lato senza decurtazioni dell'ingaggio e dall'altro senza cedere diritti d'immagine.