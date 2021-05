Napoli, Fabian Ruiz è un talento da non perdere ma l'Atletico lo vuole riportare in Spagna

Fabian Ruiz è stato il grande protagonista della partita vinta dal Napoli contro l'Udinese per 5-1 segnando anche un eurogol da stropicciarsi gli occhi. A breve però si dovrà parlare del suo futuro, con De Laurentiis che non ha nessuna intenzione di perderlo ma anche col giocatore che per il momento non ha voluto sentire parlare del rinnovo di contratto. Sì perché in Spagna, le tre big, ovvero Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, lo seguono con attenzione con i Colchoneros particolarmente interessati al suo talento. Il presidente del Napoli in ogni caso non farà sconti e dunque nel caso in cui dovesse arrivare qualcuno a bussare alla sua porta, non chiederà meno di 60 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.