Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di tre big: anche Guardiola lo segue con interesse

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, manca ancora il sì di Fabian Ruiz per il rinnovo di contratto in scadenza attualmente nel 2023 e per questo il suo futuro resta in bilico. Ci sono molti club interessati a lui, tra cui tre club di primissimo piano come Real Madrid, Barcellona e il Manchester City. Anche se lui è concentrato solo sul Napoli, prossimamente dovrà parlare con il club per decidere il futuro.