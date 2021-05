Napoli, Fabian Ruiz rivitalizzato da Gattuso: le big spagnole lo vogliono, costa 50 milioni

Uno dei giocatori che sono stati valorizzati da lavoro di Rino Gattuso al Napoli è senza dubbio Fabian Ruiz. Qualcuno aveva messo in dubbio anche i 30 milioni di euro investiti per acquistarlo, ma a suon di prestazioni ha messo a tacere tutti i detrattori. Il giocatore piace molto alle big in Spagna, con Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid pronti a prenderlo. Gli azzurri non si opporrebbero a priori al possibile addio, ma partono da una richiesta di base da almeno 50 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.