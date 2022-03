Napoli, Fabian salta l'allenamento per influenza. Solo personalizzato per Anguissa

vedi letture

Report odierno degli allenamenti in casa Napoli in vista della prossima sfida contro l'Atalanta. Cattive notizie per Spalletti che ha dovuto fare a meno di Fabian Ruiz a causa di un attacco influenzale: "Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale. Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo".