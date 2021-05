Napoli, finalmente osimheniano: la previsione di ADL in tempo per la Champions

"Sarà un Napoli osimheniano". Le parole di Aurelio De Laurentiis in estate, alla vigilia del campionato dopo l'acquisto record della storia del club azzurro, hanno trovato finalmente applicazione. Poteva esserlo da subito, considerando l'inizio dell'attaccante nigeriano, peraltro anche convivendo con Mertens alle sue spalle, poi l'infortunio alla spalla, le complicazioni alla mano, il Covid ed infine il trauma cranico a Bergamo hanno ritardo enormemente l'ambientamento e l'inserimento in squadra.

Negli ultimi due mesi, però, Victor Osimhen s'è preso realmente il Napoli, migliorando partita dopo partita come condizione e nei movimenti e parallelamente la squadra sembra giocare sempre di più per le sue caratteristiche. Con l'Udinese non è andato in gol, dopo cinque reti nelle ultime quattro gare con Lazio, Torino, Cagliari e Spezia, ma è stato nuovamente determinante con una grande giocata sul gol di Zielinski, propiziando così la rete che ha sbloccato la partita, costretto l'Udinese a uscire dalla propria trequarti mettendo in discesa la sfida. Così come sul terzo gol è la sua pressione a portare all'errore Musso, favorendo così il recupero di Lozano. Un gol ogni 88' dal suo ultimo rientro il 7 marzo: numeri che da un lato lasciano rimpianti per ciò che poteva essere la sua stagione e quella del Napoli, ma che dall'altro lasciano ben sperare in vista della corsa Champions e soprattutto del suo futuro in azzurro.