Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Tuanzebe, in porta c'è Dragowski

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 18 allo stadio Maradona. Senza Insigne, scelte obbligate in attacco per Luciano Spalletti, con Politano che torna titolare, Elmas a sinistra e Mertens alle spalle di Petagna. Esordio da titolare per Tuanzebe, schierato in difesa con Rrahmani. Nella Fiorentina, Vlahovic guida l'attacco coadiuvato da Nico Gonzalez e Saponara. Castrovilli confermato a centrocampo, mentre Dragowski torna a difendere la porta al posto di Terracciano.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara