Napoli, Gabri Veiga atteso in Italia: visite a Villa Stuart e firma sul contratto. I dettagli

Gabri Veiga si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrocampista è atteso in Italia già nella giornata di oggi, a meno che non cambino alcune cose prettamente burocratiche e al massino domani si sottoporrà alle visite mediche di rito a Villa Stuart. Poi, raggiungerà la Filmauro per firmare il contratto quinquennale con i campioni d'Italia: un affare da 35 milioni più bonus (che a quanto pare comprendono anche il 5% della futura rivendita).

Centrocampo completato.

Con l'arrivo di Gabri Veiga il reparto mediano del Napoli sarà a posto e a quel punto potrà partire anche l'asta per Gaetano: lo vogliono Frosinone, Empoli e Verona in Serie A, oltre a Bari, Sampdoria e Parma in B.

Le parole di Rafa Benitez.

Il tecnico del Celta Vigo, ex ex Napoli, Rafa Benitez, nella giornata di ieri, dopo la gara dei suoi in Liga, ha parlato proprio dell'operazione che porterà Gabri Veiga al club partenopeo: "Siamo già molto vicini per la conclusione della trattativa, dobbiamo essere realistici e dire che è molto vicino. Ho parlato con lui e dal punto di vista mentale sarebbe stato rischioso schierarlo in campo. Per fortuna i suoi compagni di squadra sono stati bene e non hanno avuto bisogno del suo ingresso a gara in corso".