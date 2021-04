Napoli, Gattuso batte Benitez e Mazzarri ma il futuro sarà comunque lontano dagli azzurri

vedi letture

La media punti del Napoli di Gattuso parla per il tecnico visto che è la terza migliore dell'era De Laurentiis. L'attuale allenatore ha viaggiato a una media di 1,93 a partita, inferiore solo a quella di Ancelotti (1,99) e di Sarri (2). Ha fatto meglio perfino di Benitez, fermo a 1,89, e di Mazzarri con 1,88. Questo basta per pensare a una pace a fine stagione e a una conferma per il tecnico calabrese? No. De Laurentiis non ha gradito i suoi attacchi pubblici nel periodo post silenzio stampa e nemmeno la resistenza opposta nella trattativa per il rinnovo. Alla fine del campionato dunque, magari con la Champions in tasca come regalo d'addio, l'allenatore e gli azzurri si separeranno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.