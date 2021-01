Napoli, Gattuso sul rinnovo: "Non solo legato ai contratti, solo alle mie emozioni"

Parole durissime da parte di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, che al termine della vittoria contro il Parma ha commentato a Sky Sport la sua settimana turbolent: "Il rinnovo? Io non sono legato ai contratti, posso firmare anche 5-10 anni. Io sono legato alle mie emozioni, voglio fare il mio lavoro come lo so fare e sapere di che morte morire. Ora bisogna parlare della partita, non di altro".

