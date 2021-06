Napoli, Giuntoli lavora anche per un nuovo centrale: obiettivi Marcos Senesi e Omeragic

Non solo per un nuovo laterale mancino, il Napoli di mister Spalletti lavora anche per blindare la difesa del 2021-22 con un nuovo centrale. Come riporta il Corriere dello Sport di questa mattina, gli obiettivi degli azzurri sono essenzialmente due: Marcos Senesi del Feyenoord e Becir Omeragic dello Zurigo. Il primo è argentino, classe 1997. Il secondo svizzero, classe 2002.