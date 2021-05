Napoli, Giuntoli si muove per Emerson Palmieri: potrebbero bastare 10 milioni

vedi letture

Il Napoli è pronto a muoversi per Emerson Palmieri, giocatore che Spalletti ha già allenato con successo alla Roma e che riaccoglierebbe volentieri in azzurro. Per riportarlo in Italia potrebbero bastare una decina di milioni, visto che è in scadenza nel 2022 e non è certo centrale nel progetto del Chelsea finalista di Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.