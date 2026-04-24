Napoli, Gutierrez: "Sto cercando di segnare, dobbiamo finire bene questa stagione"

Miguel Gutierrez, esterno spagnolo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-0 sulla Cremonese: "Dopo la partita della settima scorsa oggi dovevamo fare questo, iniziare la partita così e lo abbiamo fatto".

Hai provato a calciare diverse volte...

"Cerco di fare gol, non ho avuto fortuna ma vediamo la prossima. Il mister mi dice di essere preparato, concentrato. Siamo contenti di aver vinto questa partita".

Troppe critiche per questa squadra?

"Siamo secondi, abbiamo vinto la Supercoppa e fatto tante vittorie quest'anno. Dobbiamo finire bene la stagione. Se ascoltiamo tutto quello che si dice fuori, ci distraiamo. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra che può fare questo tipo di gare".