Miguel Gutierrez, annata di ambientamento. La prossima è quella della consacrazione?

Il primo anno di Miguel Gutierrez a Napoli non è stato poi così sballato. Arrivato per diciotto milioni di euro, ventesimo nella classifica dei più pagati nella scorsa estate, ha raccolto finora ventiquattro presenze in Serie A, trentadue in tutte le competizioni con un gol e un assist.

Ci si poteva aspettare di più? Forse sì, almeno per quanto è stato pagato, ma va detto che è passato dal campionato spagnolo con il Girona al Napoli campione d'Italia. Può essere utilizzato su entrambe le corsie, dando una varietà di alternative ad Antonio Conte. La prossima sarà la stagione della consacrazione, anche perché è atteso a un campionato da probabile titolare. Resta da capire se ci sarà lo stesso modulo, così come sarà da valutare la permanenza eventuale di Leonardo Spinazzola nel suo ruolo.

"Io cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest'anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì. Le richiesta di Conte, ovviamente, variano in base alla settimana ed alla squadra contro cui giochiamo: prepariamo la partita in base a questo e lui mi chiede cose specifiche".