Napoli, per Hojlund e altri tre solo lavoro di scarico nella seduta odierna
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Altra giornata di lavoro per il Napoli di Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione. Il gruppo azzurro è arrivato al 9° giorno di lavoro agli ordini del nuovo tecnico, questo il report del club dopo la seduta mattutina:
"Il Napoli prosegue gli allenamenti alla SKI.IT Arena. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo riscaldamento e una serie di esercitazioni su palla inattiva in campo.
Alisson, Hojlund, Lindstrom e Gutierrez hanno svolto lavoro di scarico in palestra in via precauzionale".
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