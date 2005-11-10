Ufficiale Ospitaletto, dall'Atalanta ecco il giovane Parmiggiani: "Felice di iniziare il percorso tra i pro"

L'Ospitaletto Franciacorta continua a investire sui giovani di prospettiva e ufficializza l'arrivo di Pietro Parmiggiani. Il difensore classe 2006 approda in arancioblù dall'Atalanta con la formula del prestito ed è già a disposizione di Andrea Quaresmini, avendo raggiunto i nuovi compagni durante il ritiro.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Parmiggiani si è trasferito la scorsa estate all'Atalanta, dove ha disputato il campionato Primavera 1. Con la formazione nerazzurra ha collezionato 28 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di categoria, trovando anche la via del gol in entrambe le competizioni e confermando le proprie qualità sia in fase difensiva sia nelle situazioni offensive.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore sportivo Paolo Musso, che ha spiegato le ragioni dell'operazione: "L'opportunità di arrivare a Pietro si è presentata rapidamente e abbiamo deciso di coglierla senza esitazioni. È un ragazzo che arriva da un percorso di alto livello nel settore giovanile e siamo convinti che, alla sua prima esperienza tra i grandi, abbia tutte le qualità per fare bene. Dovrà adattarsi fin da subito alla categoria, ma crediamo possa disputare una stagione importante".

Entusiasta anche il giovane difensore, pronto a iniziare la sua prima avventura nel calcio dei grandi: "Per me essere qui significa tanto. È la mia prima esperienza tra i professionisti e sono davvero felice di iniziare questo percorso con l'Ospitaletto Franciacorta. Mi metterò fin da subito a disposizione del mister e della squadra, dando tutto me stesso con umiltà, impegno e voglia di crescere ogni giorno".