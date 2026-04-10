Napoli, il dubbio di Conte verso Parma: Alisson Santos o ancora i Fab Four?

Verso la sfida di Parma, Antonio Conte ha praticamente sciolto tutti i nodi di formazione. Tutti, tranne uno. Il tecnico azzurro riflette sull’utilizzo di Alisson Santos, grande protagonista contro il Milan e ormai diventato una carta sempre più pesante nello scacchiere del Napoli.

Il dubbio di Conte

Il brasiliano ha cambiato la partita nell’ultimo turno, candidandosi anche per una maglia da titolare. Tuttavia, la decisione non è così scontata. Un dubbio esiste e riguarda proprio Alisson Santos, che contro il Milan ha spaccato la gara e si è proposto per partire dall’inizio, ma l’allenatore deve valutare anche l’impatto nei 90 minuti.

Chi può far posto ad Alisson?

La gestione del centrocampo, e quindi anche di Anguissa, passa da questa scelta. Il ballottaggio è aperto: partire dall’inizio o entrare a gara in corso per incidere ancora una volta. Alisson sta benissimo ed è l’opzione più forte alla vigilia, evidenzia la rosea.