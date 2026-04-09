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Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De Laurentiis

Napoli, il futuro di Conte si deciderà a Ischia: fra 45 giorni il summit con Aurelio De LaurentiisTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:23Serie A
Giacomo Iacobellis

Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a Ischia, a fine campionato, per decidere il futuro insieme. Lo scrivere il Corriere dello Sport, secondo il quale dopo l'ultima giornata di quest'edizione di Serie A i due si ritroveranno per fare un bilancio sul 2025-2026 e programmare la prossima stagione. Anche perché - ricorda il quotidiano - Conte è nella lista della FIGC per il dopo-Gattuso. Il summit in programma fra circa 45 giorni sarà l'occasione giusta, per brindare al compleanno di ADL e capire se Conte sarà ancora l'allenatore del Napoli.

Quanto risparmierebbe il Napoli in caso di addio
Dovesse Conte andar via con un anno d'anticipo, il Napoli risparmierebbe al lordo una quindicina di milioni. Soldi che poi in parte verrebbero reinvestiti per il suo successore. Non prevista invece la buonuscita dato che in questo caso sarebbe lo stesso l'allenatore, in ottimi rapporti con De Laurentiis, a chiedere al suo presidente di liberarsi con un anno d'anticipo. Non proprio un dettaglio banale: dall'Inter, al momento dei saluti, incassò un assegno da 6.5 milioni di euro.

Le alternative a Conte per la Nazionale
L'alternativa più credibile a Conte è oggi Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan negli ultimi giorni è stato meno esplicito del suo collega, ma non ha chiuso la porta a questa possibilità. Tutt'altro. È un allenatore ben visto da tutti quelli che oggi sono i potenziali nuovi presidenti federali: ha esperienza, curriculum e personalità all'altezza di un compito così importante e gravoso. Non mette invece tutti d'accordo la candidatura di Roberto Mancini, anche se c'è chi - come Giancarlo Abete - vedrebbe più che di buon occhio un suo ritorno.

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