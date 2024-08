Napoli, il giorno di McTominay: completata la documentazione col Man United, oggi in Italia

Se ieri è stato il Romelu Lukaku-day, oggi casa Napoli è il giorno di Scott McTominay. Nella giornata odierna infatti il centrocampista scozzese volerà in Italia per svolgere le visite mediche con il club partenopeo, dopo che nelle ore scorse sono stati trovati tutti gli accordi definitivi, sia tra il calciatore e il Napoli che tra il Napoli e il Manchester United.

Inizialmente McTominay doveva arrivare ieri, ma le due società hanno dovuto sistemare la documentazione e quindi il suo sbarco è slittato di qualche ora. Tutto fatto ieri e quindi oggi il classe '96 potrà raggiungere il Belpaese per il consueto iter burocratico: visite mediche e firma, tutto in giornata. Affare confermato: 30 milioni di euro nelle casse del Manchester United.

Le parole di Rio Ferdinand sulla cessione di McTominay.

"Scott McTominay è un giocatore eccezionale, poi è evidente che non tutti possono essere star. Giocatori come lui sono sempre importanti per la squadra, come ai miei tempi. Giocatori come McTominay conoscono il DNA del Manchester United, sono cresciuti nel settore giovanile e hanno giocato sempre qui. Non capisco la sua cessione e per sostituirlo il Manchester dovrà spendere 30-40 milioni di sterline e pagare uno stipendio costoso. McTominay invece per me è una certezza, è un elemento solido e capace di assicurare gol".