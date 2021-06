Napoli, il mediano tra le priorità di mercato: i nomi per sostituire Bakayoko

Non solo il terzino sinistro. Al di là delle possibili partenze, il Napoli ha come priorità di intervenire in mediana per sostituire il partente Bakayoko, rientrato al Chelsea per fine prestito dopo una stagione decisamente deludente. Al di là del contributo dato dall'ex Milan, nel 4-2-3-1 però è necessario un altro mediano e l'identikit è tracciato: grande fisicità, senso della posizione, ma possibilmente maggiore qualità nel far muovere il pallone rispetto al francese.

In questo senso il giocatore più chiacchierato è Toma Basic, classe '96 in scadenza tra un anno con il Bordeaux (che lo valuta non meno di 10mln di euro) e nel mirino del Napoli già dalla scorsa stagione. Il croato però potrebbe essere una soluzione più che altro in caso di partenza (improbabile, al momento) di Fabian Ruiz. Più vicini all'identikit tracciato sembrano essere profili come Sander Berge, norvegese classe '98 dello Sheffield United, seguito dal Napoli già ai tempi del Genk, e reduce da una stagione difficile a causa da un infortunio, ma anche Morten Thorsby della Sampdoria che nell'ultimo anno s'è confermato in crescita. Costi probabilmente un po' più alti per Mady Camara, '97 guineano punto fermo dell'Olympiacos che da tempo piace al ds Giuntoli.