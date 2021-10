Napoli, il moltiplicatore Spalletti: la rosa vale già 100 milioni in più rispetto all'estate

Il lavoro di Luciano Spalletti al Napoli non si vede solo sul campo viste le 7 vittorie consecutive e il primo posto in classifica, ma anche nei conti che la società può fare sulle valutazioni della rosa. Dall'estate scorsa il valore dei giocatori azzurri è già aumentato di più di 100 milioni di euro, con molti interpreti che hanno aumentato il proprio valore dal 13% al 57%. Victor Osimhen, arrivato a Napoli per 70 milioni, adesso ne vale già almeno 110, ovvero il prezzo che chiederebbe De Laurentiis in caso di sondaggio da parte di qualche club. Fabian Ruiz ne vale almeno 40, rispetto ai 30 di agosto. Anche Koulibaly è tornato ad aumentare il proprio valore toccando i 60 milioni contro i 50 di pochi mesi fa. Rrahmani ne vale 20 contro i 14 estivi; Anguissa che gli azzurri potranno comprare a 15, ne vale già 25. E poi Politano che ne vale 30, Insigne 48, Di Lorenzo 24, Zielinski 50 e Lozano 45. Un aumento consistente, arrivato grazie al loro rendimento e al tocco magico del tecnico toscano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.