Napoli, il Mondiale porta consiglio: nel mirino l'esterno canadese Buchanan

Il Corriere dello Sport approfondisce il mercato in entrata del Napoli e propone un nome nuovo, quello di Tajon Trevor Buchanan, esterno classe '99 di proprietà del Club Brugge e messosi in evidenza al Mondiale con il Canada. Valutazione tutt'altro che esagerata, 12 milioni di euro, per un giocatore capace di disimpegnarsi sia a destra che a sinistra.