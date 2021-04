Napoli, il nuovo pallino è Italiano: per De Laurentiis può aprire un ciclo come Sarri

Se non dovesse riaprirsi un discorso sul futuro insieme a Gennaro Gattuso, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il potenziale sostituto in Vincenzo Italiano. È il suo nuovo pallino e come successo per Sarri, lo sceglierebbe perché le sensazioni a proposito del suo calcio sono più che positive, con il patron azzurro convinto di poter aprire un nuovo ciclo con l'attuale allenatore dello Spezia. A riportarlo è Il Mattino.