Napoli, il nuovo sogno si chiama Szoboszlai: offensiva può partire con la cessione di Zielinski

vedi letture

Il Napoli è pronto a dare un’accelerata al proprio mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo starebbe pensando a Dominik Szoboszlai per rinforzare il pacchetto offensivo. Il sogno di mercato, si legge, passerebbe attraverso la cessione di Zielinski pronti a cederlo per una cifra di circa 35 milioni di euro. Con questo tesoretto la società potrebbe poi bussare alla porta del Lipsia per il calciatore ungherese valutato sui 30 milioni.