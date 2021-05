Napoli, il record più amaro: 50 reti casalinghe in Serie A, mai così tante per gli azzurri

Un record che di certo non aiuta a indorare la pillola. Nella notte più buia, il Napoli ha messo a segno il cinquantesimo gol al Maradona in questo campionato, stabilendo il suo nuovo record di reti casalinghe in una stagione di Serie A. Una magra consolazione, che non è bastata a garantire l'accesso alla prossima Champions League.