Napoli, il report della ripresa a Castel Volturno: Demme in gruppo, a parte Sirigu e Rrahmani

Allenamento per il Napoli che oggi è tornato a lavorare a Castel Volturno. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto. Demme ha sostenuto l'intera seduta in gruppo. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Sirigu.