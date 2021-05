Napoli, il rinnovo di Insigne animerà la prossima estate: c'è ancora molta distanza

Balla un milione di euro tra domanda e offerta per arrivare al rinnovo di contratto del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Le parti si sono date appuntamento non più tardi rispetto alla fine dell'Europeo, visto che il giocatore vorrebbe vivere la competizione da protagonista ma sistemare l'intesa con il club prima dell'inizio del prossimo campionato. L'accordo, in caso di Champions, potrebbe essere trovato a metà strada, con l'aumento richiesto dall'attaccante ma la lunghezza del contratto più breve, con scadenza nel 2024. Insigne ha tutta l'intenzione di restare in azzurro, ma trattandosi probabilmente dell'ultimo grande contratto della carriera, ha anche intenzione di capitalizzare al massimo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.