Napoli, il rinnovo di Insigne non è una priorità: club e giocatore non hanno fretta

Il rinnovo di Lorenzo Insigne non è una priorità in casa Napoli. Il giocatore, come tutta la squadra, sta pensando solo a conseguire l'obiettivo dell'accesso alla prossima Champions League e solo dopo parlerà col club del prolungamento. Al momento né il giocatore, né la società stanno spingendo per trattare questo tema. Tutto fermo, in sintesi, ma solo perché non c'è fretta. A riportarlo è TuttoNapoli.