Napoli, il ritorno di Mertens non è alle porte: il belga rientrerà ad ottobre

Ancora fermo ai box dopo l'operazione alla spalla a cui s'è sottoposto dopo gli Europei, Dries Mertens è ancora alle prese con la riabilitazione e non si vedrà in campo per un po' di tempo. Quanto esattamente? Le previsioni spingono a sospettare di doverlo aspettare per almeno un altro paio di mesi, fino a fine settembre. A riportarlo è il Corriere dello Sport.